BOMBEIROS

Homem é resgatado após cair e se ferir em trilha da região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Transporte da vítima até a viatura de resgate ocorreu com dificuldade
Um homem de 32 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em São Sebastião, após cair em uma trilha enquanto carregava materiais de pescaria. O caso aconteceu por volta de 12h40 deste domingo (11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de pessoa ferida em local de difícil acesso, na trilha conhecida como “Trampolim”, na costeira da Praia de Barequeçaba.

No local, a equipe encontrou o turista e morador de Caçapava, que relatou estar transitando pela trilha enquanto carregava materiais de pescaria, quando se desequilibrou, sofrendo uma forte entorse em membro inferior, com suspeita de fratura.

Após o acidente, a vítima conseguiu se apoiar no barranco e sentar-se ao solo, aguardando socorro.

Foi realizado o atendimento pré-hospitalar, com imobilização e estabilização da vítima. O transporte até a viatura de resgate ocorreu com dificuldade, em razão das características do terreno e do acesso restrito da trilha.

Em seguida, a vítima foi conduzida pelo resgate ao Hospital Municipal, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

