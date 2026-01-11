Um homem de 32 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em São Sebastião, após cair em uma trilha enquanto carregava materiais de pescaria. O caso aconteceu por volta de 12h40 deste domingo (11).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de pessoa ferida em local de difícil acesso, na trilha conhecida como “Trampolim”, na costeira da Praia de Barequeçaba.
No local, a equipe encontrou o turista e morador de Caçapava, que relatou estar transitando pela trilha enquanto carregava materiais de pescaria, quando se desequilibrou, sofrendo uma forte entorse em membro inferior, com suspeita de fratura.
Após o acidente, a vítima conseguiu se apoiar no barranco e sentar-se ao solo, aguardando socorro.
Foi realizado o atendimento pré-hospitalar, com imobilização e estabilização da vítima. O transporte até a viatura de resgate ocorreu com dificuldade, em razão das características do terreno e do acesso restrito da trilha.
Em seguida, a vítima foi conduzida pelo resgate ao Hospital Municipal, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.