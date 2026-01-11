Um homem de 32 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em São Sebastião, após cair em uma trilha enquanto carregava materiais de pescaria. O caso aconteceu por volta de 12h40 deste domingo (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de pessoa ferida em local de difícil acesso, na trilha conhecida como “Trampolim”, na costeira da Praia de Barequeçaba.