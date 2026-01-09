O São José Basket venceu o Paulistano por 88 a 81 o Paulistano na noite desta sexta-feira (9), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, na abertura do returno da edição 2025/2026do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Chris Ahmed, chegam a 13 vitórias em 20 jogos e se igualam em pontos ao Corinthians, sexto colocado, com 65% de aproveitamento. E o Paulistano, concorrente direto, segue em oitavo, com 11 vitórias e, agora, nove derrotas. Hunter, do Paulistano, com 23 pontos, foi o cestinha da partida.