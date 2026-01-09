O São José Basket venceu o Paulistano por 88 a 81 o Paulistano na noite desta sexta-feira (9), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, na abertura do returno da edição 2025/2026do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Chris Ahmed, chegam a 13 vitórias em 20 jogos e se igualam em pontos ao Corinthians, sexto colocado, com 65% de aproveitamento. E o Paulistano, concorrente direto, segue em oitavo, com 11 vitórias e, agora, nove derrotas. Hunter, do Paulistano, com 23 pontos, foi o cestinha da partida.
Na próxima rodada, o time da região volta a jogar quinta-feira (15), a partir das 19h, quando recebe o Cruzeiro, desta vez no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
Em quadra, o primeiro quarto começou equilibrado, com os dois times trocando cestas e se mantendo próximos do placar. Isso se manteve durante maior parte do tempo mas, em determinado momento, o São José conseguiu abrir seis pontos de frente. E fechou o período com 23 a 17.
No segundo quarto, o time joseense voltou ainda mais atento e chegou a abrir 12 pontos de vantagem. Mas, o Paulistano também reagiu e voltou a encostar no marcado. E o time da região ainda perdeu Anderson, após falta técnica e outra antidesportiva, no entendimento da arbitragem.
Depois de altos e baixos no período, o São José ao menos conseguiu abrir de novo sete pontos: 46 a 39.
Após o intervalo, o time joseense voltou melhor e chegou a abrir dez pontos de frente. Mas, o Paulistano reagiu e, em determinado momento, chegou a descontar para um ponto, deixando o jogo totalmente indefinido. Mas, o São José acordou e abriu nove pontos depois: 68 a 59.
No último período, os comandados de Ahmed voltaram de forma avassaladora e abriram 15 pontos de cara. Assim, conseguiu administrar o placar nos minutos seguintes e não deu tanto espaço ao Paulistano na maior parte do tempo.
Mas, a pouco mais de um minuto para o final, o Paulistano descontou para oito pontos e ainda teve uma falta antidesportiva a favor. Mas, no final, o São José conseguiu manter a vantagem.