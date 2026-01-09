O volume útil dos reservatórios na bacia do rio Paraíba do Sul encontra-se entre os menores para esta época do ano, configurando um dos menores percentuais desde 1998 para o início de janeiro de 2026. As informações são da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), conforme relatórios atualizados pelo Sistema de Acompanhamento de Reservatórios.

Diante desse quadro preocupante, o CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) informou que o monitoramento contínuo da situação hídrica da bacia está em andamento, com acompanhamento das previsões climatológicas, dados hidrometeorológicos e níveis dos principais reservatórios que abastecem a região.