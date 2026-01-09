09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SITUAÇÃO PREOCUPANTE

Comitê das Bacias do rio Paraíba alerta para redução das represas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Represa de Paraibuna
Represa de Paraibuna

O volume útil dos reservatórios na bacia do rio Paraíba do Sul encontra-se entre os menores para esta época do ano, configurando um dos menores percentuais desde 1998 para o início de janeiro de 2026. As informações são da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), conforme relatórios atualizados pelo Sistema de Acompanhamento de Reservatórios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diante desse quadro preocupante, o CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) informou que o monitoramento contínuo da situação hídrica da bacia está em andamento, com acompanhamento das previsões climatológicas, dados hidrometeorológicos e níveis dos principais reservatórios que abastecem a região.

Além disso, os dados disponibilizados na Sala de Situação do SIGA-Ceivap, mantidos pelo Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), permitem acompanhar, em tempo real, a vazão e o nível dos reservatórios e dos 21 pontos de monitoramento da bacia, com informações atualizadas diariamente conforme publicação da ANA.

Esses dados técnicos são considerados “essenciais para avaliação da situação hídrica”, segundo o CBH-PS. Eles mostram que, na quarta-feira (7), as represas da bacia do rio Paraíba do Sul estavam com o volume baixo. Paraibuna aparece com 35,65% do volume útil, seguida de Jaguari (36,90%), Funil (25,26%) e Santa Branca (32,54%).

As projeções climáticas de instituições meteorológicas nacionais, como o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), indicam que, mesmo com a ocorrência de chuvas ao longo do verão, a precipitação acumulada nos próximos meses pode se manter dentro ou ligeiramente abaixo da média histórica em algumas regiões do Sudeste, o que reforça a necessidade de gestão responsável e uso racional da água.

Diante desse contexto, o CBH-PS informou que mantém rotina permanente de análise integrada de dados hidrológicos e pluviométricos, com base em informações técnicas e atualizadas.

O comitê também promove articulações com órgãos gestores, agências reguladoras e operadores dos sistemas de água e saneamento, visando subsidiar o planejamento operacional e ações de segurança hídrica.

Além disso, o órgão incentiva a população e os usuários dos recursos hídricos a adotarem práticas de uso eficiente da água, em consonância com o Plano de Bacia e a Política de Recursos Hídricos da região.

“O Comitê reforça que a situação atual exige atenção ao uso da água e que todas as decisões são fundamentadas em dados confiáveis, com o compromisso de assegurar o abastecimento humano, os usos socioeconômicos e a sustentabilidade ambiental da Bacia do rio Paraíba do Sul”, informou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários