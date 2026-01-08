O jornalista Conrado Corsalette morreu nesta quinta-feira (8), aos 47 anos. Profissional com trajetória reconhecida no jornalismo brasileiro, ele ocupava o cargo de secretário de Redação Adjunto na sucursal de São Paulo do site Poder360 e foi cofundador do Nexo Jornal, onde atuou por uma década como editor-chefe.
O corpo foi encontrado pela namorada no apartamento onde ele morava, no bairro de Santa Cecília, região central da capital paulista. A Polícia Civil informou que não há, até o momento, detalhes sobre a causa da morte.
Conrado Corsalette era natural de Santo Anastácio, no interior de São Paulo. Ele deixa duas filhas, de 11 e 13 anos.
A morte do jornalista gerou manifestações de pesar entre colegas de profissão e veículos de comunicação nos quais construiu sua carreira.