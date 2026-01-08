08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Morre Conrado Corsalette, jornalista, aos 47 anos, em SP

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Fósforo Editora
Conrado Corsalette
Conrado Corsalette

O jornalista Conrado Corsalette morreu nesta quinta-feira (8), aos 47 anos. Profissional com trajetória reconhecida no jornalismo brasileiro, ele ocupava o cargo de secretário de Redação Adjunto na sucursal de São Paulo do site Poder360 e foi cofundador do Nexo Jornal, onde atuou por uma década como editor-chefe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi encontrado pela namorada no apartamento onde ele morava, no bairro de Santa Cecília, região central da capital paulista. A Polícia Civil informou que não há, até o momento, detalhes sobre a causa da morte.

Conrado Corsalette era natural de Santo Anastácio, no interior de São Paulo. Ele deixa duas filhas, de 11 e 13 anos.

A morte do jornalista gerou manifestações de pesar entre colegas de profissão e veículos de comunicação nos quais construiu sua carreira.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários