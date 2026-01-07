Caraguatatuba amanheceu de luto com a morte do comunicador Weber de Carvalho, figura conhecida e respeitada no jornalismo regional. Ele estava internado na Santa Casa de Caraguatatuba, onde teve complicações de saúde em decorrência de uma pneumonia.

A notícia da morte gerou forte repercussão entre familiares, amigos, ouvintes e profissionais da comunicação, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e manifestar pesar. Reconhecido pela atuação próxima da comunidade, Weber construiu sua trajetória dando voz à população e cobrando respostas das autoridades para os problemas enfrentados no dia a dia.