Caraguatatuba amanheceu de luto com a morte do comunicador Weber de Carvalho, figura conhecida e respeitada no jornalismo regional. Ele estava internado na Santa Casa de Caraguatatuba, onde teve complicações de saúde em decorrência de uma pneumonia.
A notícia da morte gerou forte repercussão entre familiares, amigos, ouvintes e profissionais da comunicação, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e manifestar pesar. Reconhecido pela atuação próxima da comunidade, Weber construiu sua trajetória dando voz à população e cobrando respostas das autoridades para os problemas enfrentados no dia a dia.
No rádio, Weber foi um dos nomes mais lembrados da Rádio Morada do Sol FM, onde apresentou o programa “Agora Deu o”. Com linguagem simples, direta e acessível, conquistou a confiança dos ouvintes e se tornou referência no jornalismo comunitário do Litoral Norte.
Adelson Pimenta destacou a importância de Weber para o jornalismo independente, classificando a perda como significativa não apenas para a imprensa, mas para toda a sociedade. Já a comunicadora Renata Fernanda afirmou que a notícia trouxe um sentimento de tristeza profunda entre os profissionais da área, mesmo em um dia de sol.
Dinah Santos lembrou da alegria constante de Weber e da parceria construída ao longo de anos de trabalho, enquanto Bruna Capasciutti ressaltou a contribuição do comunicador no início de sua trajetória profissional no jornalismo.