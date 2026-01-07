A Nestlé Brasil anunciou o recolhimento (recall) voluntário e preventivo de lotes específicos dos snacks infantis "Meu Primeiro Lanchinho", da marca Mucilon®, em todo o território nacional.
A decisão ocorre após análises de rotina identificarem a presença de aflatoxina, uma substância produzida por fungos, em níveis acima do limite estabelecido pela legislação brasileira. O problema foi originado em um ingrediente fornecido por terceiros e afeta produtos com validade entre maio e julho de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Motivo do recall
O recall foi motivado pela detecção de aflatoxinas, toxinas naturais presentes em plantações sob condições específicas de umidade e calor.
A substância é resistente ao calor, não sendo eliminada pelo cozimento ou pela fervura. Embora o risco de toxicidade aguda imediata seja considerado baixo, a medida visa prevenir danos à saúde decorrentes do consumo prolongado (toxicidade crônica).
O consumo excessivo e contínuo de aflatoxinas pode estar associado a riscos de lesões no fígado e nos rins.
Lotes afetados
Os consumidores devem conferir o verso da embalagem (sachê de 35 g) para identificar se o produto pertence aos lotes suspensos:
-
Sabor Morango e Banana (Validade 01/05/2025): 42391228 E1; 42391228 E2; 42401228 E1; 42401228 E2; 42411228 E1; 42411228 E2.
-
Sabor Morango e Banana (Validade 01/06/2025): 42461228 E1; 42471228 E1; 42471228 E2; 42481228 E1; 42481228 E2; 42491228 E1; 42501228 E1.
Sabor Morango e Banana (Validade 01/07/2025): 42901228 E1; 42911228 E1.
Sabor Laranja e Banana (Validade 01/06/2025): 42531228 E1; 42531228 E2; 42541228 E1; 42541228 E2; 42551228 E1.
Orientações ao consumidor
A Nestlé recomenda que o consumo desses produtos seja interrompido imediatamente.
Para solicitar a substituição ou o reembolso sem qualquer custo, os clientes devem utilizar os canais oficiais de atendimento da marca:
-
Telefone: 0800-761-2500 (segunda a sexta, das 8h às 17h).
-
E-mail: faleconosco@primeirolanchinho.com.br.
A companhia reforça que os demais itens da linha Mucilon® e outros produtos da marca não foram afetados e seguem seguros para o consumo.