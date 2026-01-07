07 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO PREVENTIVA

Nestlé recolhe lotes snack infantil por toxina acima do permitido

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Meu Primeiro Lanchinho'
'Meu Primeiro Lanchinho'

A Nestlé Brasil anunciou o recolhimento (recall) voluntário e preventivo de lotes específicos dos snacks infantis "Meu Primeiro Lanchinho", da marca Mucilon®, em todo o território nacional.

A decisão ocorre após análises de rotina identificarem a presença de aflatoxina, uma substância produzida por fungos, em níveis acima do limite estabelecido pela legislação brasileira. O problema foi originado em um ingrediente fornecido por terceiros e afeta produtos com validade entre maio e julho de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Motivo do recall

O recall foi motivado pela detecção de aflatoxinas, toxinas naturais presentes em plantações sob condições específicas de umidade e calor.

A substância é resistente ao calor, não sendo eliminada pelo cozimento ou pela fervura. Embora o risco de toxicidade aguda imediata seja considerado baixo, a medida visa prevenir danos à saúde decorrentes do consumo prolongado (toxicidade crônica).

O consumo excessivo e contínuo de aflatoxinas pode estar associado a riscos de lesões no fígado e nos rins.

Lotes afetados

Os consumidores devem conferir o verso da embalagem (sachê de 35 g) para identificar se o produto pertence aos lotes suspensos:

  • Sabor Morango e Banana (Validade 01/05/2025): 42391228 E1; 42391228 E2; 42401228 E1; 42401228 E2; 42411228 E1; 42411228 E2.

  • Sabor Morango e Banana (Validade 01/06/2025): 42461228 E1; 42471228 E1; 42471228 E2; 42481228 E1; 42481228 E2; 42491228 E1; 42501228 E1.

  • Sabor Morango e Banana (Validade 01/07/2025): 42901228 E1; 42911228 E1.

  • Sabor Laranja e Banana (Validade 01/06/2025): 42531228 E1; 42531228 E2; 42541228 E1; 42541228 E2; 42551228 E1.

    • Orientações ao consumidor

    A Nestlé recomenda que o consumo desses produtos seja interrompido imediatamente.

     Para solicitar a substituição ou o reembolso sem qualquer custo, os clientes devem utilizar os canais oficiais de atendimento da marca:

    • Telefone: 0800-761-2500 (segunda a sexta, das 8h às 17h).

    • E-mail: faleconosco@primeirolanchinho.com.br.

    A companhia reforça que os demais itens da linha Mucilon® e outros produtos da marca não foram afetados e seguem seguros para o consumo.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários