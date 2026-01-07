A Nestlé Brasil anunciou o recolhimento (recall) voluntário e preventivo de lotes específicos dos snacks infantis "Meu Primeiro Lanchinho", da marca Mucilon®, em todo o território nacional.

A decisão ocorre após análises de rotina identificarem a presença de aflatoxina, uma substância produzida por fungos, em níveis acima do limite estabelecido pela legislação brasileira. O problema foi originado em um ingrediente fornecido por terceiros e afeta produtos com validade entre maio e julho de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Motivo do recall