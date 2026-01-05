Uma discussão entre um casal após o consumo de bebida alcoólica terminou em agressões e registro de violência doméstica na noite de domingo (4). A mulher relatou ter sido jogada no chão pelo companheiro e sofrido lesões, além de afirmar que o homem tentou agredir o filho do casal. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi encaminhado à delegacia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na rua Marechal Rondon, no bairro Vila Industrial, no distrito de Itahum, em Dourados, a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande.
Segundo o boletim de ocorrência, o casal havia saído para beber e, durante o trajeto de volta para casa, uma brincadeira feita pela mulher teria sido interpretada pelo marido como uma ofensa. Já na residência, o homem passou a xingá-la, dando início à discussão.
Ainda conforme o relato da vítima, durante o desentendimento o companheiro a derrubou no chão diversas vezes. Na sequência, ele teria tentado atingir o filho do casal, sendo contido pela mulher, que o empurrou para proteger a criança.
A mulher informou à polícia que sentia dores nos braços e nas pernas em razão das quedas. Ela também relatou que o homem quebrou móveis da casa durante o surto de violência.
A Polícia Militar conduziu o casal até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foram adotadas as providências legais. O caso segue sob investigação.