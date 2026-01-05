Uma discussão entre um casal após o consumo de bebida alcoólica terminou em agressões e registro de violência doméstica na noite de domingo (4). A mulher relatou ter sido jogada no chão pelo companheiro e sofrido lesões, além de afirmar que o homem tentou agredir o filho do casal. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi encaminhado à delegacia.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na rua Marechal Rondon, no bairro Vila Industrial, no distrito de Itahum, em Dourados, a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande.