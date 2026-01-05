Um homem foi preso por furto no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (4) durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela região.
Ele foi visto pulando o muro de um imóvel, levando pertences numa mochila.
A equipe policial deslocava-se pela rua Irineu Mendes de Souza e visualizou o indivíduo deixando a residência carregando uma mochila de camping e sacolas.
Em abordagem, com ele foram localizados diversos objetos subtraídos do interior do imóvel, avaliados em aproximadamente R$ 8 mil, entre eles eletrônicos, utensílios domésticos, itens de camping, bebidas, perfumes, calçados, ferramentas e valores em moeda estrangeira.
Questionado sobre a procedência dos bens, o suspeito apresentou versões contraditórias e acabou confessando o furto.
Ele afirmou que invadiu a residência após não obter resposta ao acionar o interfone.
Com a chegada da vítima, foi constatado que o imóvel havia sido invadido por meio de uma janela do banheiro, encontrando-se os cômodos revirados e com danos estruturais.
O aparelho de ar-condicionado foi arrancado e deixado no chão, do lado externo.
A residência passou por perícia técnica e o autor do furto foi conduzido juntamente com os objetos recuperados para as providências legais, permanecendo à disposição da Justiça.