Um homem foi preso por furto no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (4) durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela região.

