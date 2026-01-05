05 de janeiro de 2026
FLAGRANTE DE FURTO

Ladrão pula muro de casa e é preso com R$ 8 mil em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Objetos furtados de residência em Caraguatatuba
Objetos furtados de residência em Caraguatatuba

Um homem foi preso por furto no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (4) durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela região.

Ele foi visto pulando o muro de um imóvel, levando pertences numa mochila.

A equipe policial deslocava-se pela rua Irineu Mendes de Souza e visualizou o indivíduo deixando a residência carregando uma mochila de camping e sacolas.

Em abordagem, com ele foram localizados diversos objetos subtraídos do interior do imóvel, avaliados em aproximadamente R$ 8 mil, entre eles eletrônicos, utensílios domésticos, itens de camping, bebidas, perfumes, calçados, ferramentas e valores em moeda estrangeira.

Questionado sobre a procedência dos bens, o suspeito apresentou versões contraditórias e acabou confessando o furto.

Ele afirmou que invadiu a residência após não obter resposta ao acionar o interfone.

Com a chegada da vítima, foi constatado que o imóvel havia sido invadido por meio de uma janela do banheiro, encontrando-se os cômodos revirados e com danos estruturais.

O aparelho de ar-condicionado foi arrancado e deixado no chão, do lado externo.

A residência passou por perícia técnica e o autor do furto foi conduzido juntamente com os objetos recuperados para as providências legais, permanecendo à disposição da Justiça.

