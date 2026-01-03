O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) contabiliza sete pessoas mortas em ocorrências de afogamento registradas em todo o litoral do estado de São Paulo, desde o dia 1º de janeiro.
De acordo com a corporação, as equipes do GBMar mantiveram “atuação intensa tanto no atendimento às emergências quanto nas ações preventivas”.
Apesar do elevado número de salvamentos realizados, com mais de 300 pessoas salvas, os três primeiros dias do ano foram marcados por registros de óbitos por afogamento, todos decorrentes de ocorrências com vítimas inicialmente desaparecidas.
As mortes foram registradas nas cidades de Bertioga (duas) e um óbito cada em Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente e Ubatuba. No total, o GBMar atendeu mais de 200 ocorrências de afogamento.
A morte deste sábado (3), por volta das 7h45, foi registrada na avenida Presidente Wilson, na região do Canto da Ilha, em São Vicente.
No local, foi encontrado um homem, com cerca de 50 anos, inconsciente na zona de varrido. As equipes realizaram o atendimento pré-hospitalar e a vítima foi encaminhada ao Hospital Vicentino, onde o óbito foi constatado às 8h17.
“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de que banhistas respeitem as orientações de segurança, atentem-se às condições do mar e priorizem áreas devidamente sinalizadas e com a presença de guarda-vidas, a fim de evitar acidentes”, disse o GBMar.