03 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTES NA PRAIA

Em 3 dias de 2026, litoral paulista tem 7 mortes por afogamento

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GBMar
Guarda-vidas em ação de resgate no litoral paulista
Guarda-vidas em ação de resgate no litoral paulista

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) contabiliza sete pessoas mortas em ocorrências de afogamento registradas em todo o litoral do estado de São Paulo, desde o dia 1º de janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, as equipes do GBMar mantiveram “atuação intensa tanto no atendimento às emergências quanto nas ações preventivas”.

Apesar do elevado número de salvamentos realizados, com mais de 300 pessoas salvas, os três primeiros dias do ano foram marcados por registros de óbitos por afogamento, todos decorrentes de ocorrências com vítimas inicialmente desaparecidas.

As mortes foram registradas nas cidades de Bertioga (duas) e um óbito cada em Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente e Ubatuba. No total, o GBMar atendeu mais de 200 ocorrências de afogamento.

A morte deste sábado (3), por volta das 7h45, foi registrada na avenida Presidente Wilson, na região do Canto da Ilha, em São Vicente.

No local, foi encontrado um homem, com cerca de 50 anos, inconsciente na zona de varrido. As equipes realizaram o atendimento pré-hospitalar e a vítima foi encaminhada ao Hospital Vicentino, onde o óbito foi constatado às 8h17.

“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de que banhistas respeitem as orientações de segurança, atentem-se às condições do mar e priorizem áreas devidamente sinalizadas e com a presença de guarda-vidas, a fim de evitar acidentes”, disse o GBMar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários