O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) contabiliza sete pessoas mortas em ocorrências de afogamento registradas em todo o litoral do estado de São Paulo, desde o dia 1º de janeiro.

De acordo com a corporação, as equipes do GBMar mantiveram “atuação intensa tanto no atendimento às emergências quanto nas ações preventivas”.