Uma colisão de uma motocicleta contra a traseira de um trator resultou na morte de um jovem motociclista não habilitado na noite da última quinta-feira (1º).
O acidente ocorreu por volta das 19h56, na rodovia SP-121, na altura do KM 33+400, região de Natividade da Serra.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima, um homem de 29 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125 preta e tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo de escolta que acompanhava um trator da marca John Deere.
Durante a manobra, a motocicleta colidiu violentamente contra a traseira do trator.
Uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
A Polícia Científica realizou a coleta de evidências para perícia técnica.
O caso foi registrado inicialmente como "morte suspeita/acidental". Com base nos relatos preliminares, a autoridade policial aponta que, em tese, a própria vítima teria dado causa ao acidente ao realizar a ultrapassagem.
Em consulta aos sistemas, verificou-se que o condutor da motocicleta não possuía habilitação para dirigir.
A motocicleta foi apreendida administrativamente, enquanto o trator foi liberado no local após os trabalhos periciais.
O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Natividade da Serra para o esclarecimento total dos fatos.