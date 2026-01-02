Uma colisão de uma motocicleta contra a traseira de um trator resultou na morte de um jovem motociclista não habilitado na noite da última quinta-feira (1º).

O acidente ocorreu por volta das 19h56, na rodovia SP-121, na altura do KM 33+400, região de Natividade da Serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp