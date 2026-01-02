02 de janeiro de 2026
SEM HABILITAÇÃO

Motociclista morre ao ultrapassar trator na região

Por Luyse Camargo | Natividade da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
Uma colisão de uma motocicleta contra a traseira de um trator resultou na morte de um jovem motociclista não habilitado na noite da última quinta-feira (1º).

O acidente ocorreu por volta das 19h56, na rodovia SP-121, na altura do KM 33+400, região de Natividade da Serra.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima, um homem de 29 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125 preta e tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo de escolta que acompanhava um trator da marca John Deere.

Durante a manobra, a motocicleta colidiu violentamente contra a traseira do trator.

Uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Científica realizou a coleta de evidências para perícia técnica.

O caso foi registrado inicialmente como "morte suspeita/acidental". Com base nos relatos preliminares, a autoridade policial aponta que, em tese, a própria vítima teria dado causa ao acidente ao realizar a ultrapassagem.

Em consulta aos sistemas, verificou-se que o condutor da motocicleta não possuía habilitação para dirigir.

A motocicleta foi apreendida administrativamente, enquanto o trator foi liberado no local após os trabalhos periciais.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Natividade da Serra para o esclarecimento total dos fatos.

