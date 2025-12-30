O litoral paulista registrou uma redução no número de mortes por afogamento em 2025, apresentando uma queda de aproximadamente 27% na letalidade em comparação ao ano anterior.

Segundo o balanço do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), divulgado até o dia 28 de dezembro, o estado contabilizou 80 óbitos e um total de 3.901 vítimas resgatadas. Em 2024, o registro havia sido de 110 óbitos para 3.735 resgates.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.