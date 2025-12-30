O litoral paulista registrou uma redução no número de mortes por afogamento em 2025, apresentando uma queda de aproximadamente 27% na letalidade em comparação ao ano anterior.
Segundo o balanço do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), divulgado até o dia 28 de dezembro, o estado contabilizou 80 óbitos e um total de 3.901 vítimas resgatadas. Em 2024, o registro havia sido de 110 óbitos para 3.735 resgates.
Os números atuais consolidam uma evolução histórica nos salvamentos em comparação às décadas anteriores.
Em 1986, o estado registrava 389 óbitos para 1.015 resgates. Dez anos depois, em 1996, o índice caiu para 244 óbitos com 1.203 resgates. Já em 2006, os números foram de 89 óbitos para 3.022 resgates e, em 2016, registraram-se 97 mortes para 3.126 vítimas salvas.
No balanço detalhado por municípios em 2025, a região formada por Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Bertioga somou 2.065 vítimas resgatadas e 57 óbitos. O destaque ficou para a região do Guarujá, que concentrou a maior parte dessas ocorrências, com 1.508 resgates e 18 mortes registradas.
Por sua vez, o litoral norte, uma das áreas mais procuradas por banhistas, contabilizou 1.600 salvamentos e 13 óbitos.
Segundo o GBMar, a redução dos índices é reflexo de investimentos em tecnologia de salvamento e no trabalho educativo.
O comando reforça que a conscientização e o respeito às sinalizações continuam sendo as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança no mar.