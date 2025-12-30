30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVENÇÃO E RESGATE

Litoral paulista registra queda em mortes por afogamento

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O litoral paulista registrou uma redução no número de mortes por afogamento em 2025, apresentando uma queda de aproximadamente 27% na letalidade em comparação ao ano anterior.

Segundo o balanço do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), divulgado até o dia 28 de dezembro, o estado contabilizou 80 óbitos e um total de 3.901 vítimas resgatadas. Em 2024, o registro havia sido de 110 óbitos para 3.735 resgates.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os números atuais consolidam uma evolução histórica nos salvamentos em comparação às décadas anteriores.

Em 1986, o estado registrava 389 óbitos para 1.015 resgates. Dez anos depois, em 1996, o índice caiu para 244 óbitos com 1.203 resgates. Já em 2006, os números foram de 89 óbitos para 3.022 resgates e, em 2016, registraram-se 97 mortes para 3.126 vítimas salvas.

No balanço detalhado por municípios em 2025, a região formada por Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Bertioga somou 2.065 vítimas resgatadas e 57 óbitos. O destaque ficou para a região do Guarujá, que concentrou a maior parte dessas ocorrências, com 1.508 resgates e 18 mortes registradas.

Por sua vez, o litoral norte, uma das áreas mais procuradas por banhistas, contabilizou 1.600 salvamentos e 13 óbitos.

Segundo o GBMar, a redução dos índices é reflexo de investimentos em tecnologia de salvamento e no trabalho educativo.

O comando reforça que a conscientização e o respeito às sinalizações continuam sendo as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança no mar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários