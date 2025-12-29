Um motociclista morreu após ser atingido por caminhonete na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. O acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta e resultou na morte do piloto na madrugada desta segunda-feira (29). O caso aconteceu no km 123 da Via Dutra, na altura do km 123, e será apurado pela Polícia Civil.

O boletim foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar). Policiais rodoviários federais informaram que se depararam com o cenário do acidente durante patrulhamento pelo trecho.