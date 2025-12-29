Um motociclista morreu após ser atingido por caminhonete na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. O acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta e resultou na morte do piloto na madrugada desta segunda-feira (29). O caso aconteceu no km 123 da Via Dutra, na altura do km 123, e será apurado pela Polícia Civil.
O boletim foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar). Policiais rodoviários federais informaram que se depararam com o cenário do acidente durante patrulhamento pelo trecho.
O caso ocorreu no km 123 da Via Dutra, em Caçapava, na região da Vila São João. O atendimento mobilizou equipes da rodovia e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), com acionamento da perícia para o local.
Segundo o registro policial, a colisão envolveu uma caminhonete (RAM) e uma motocicleta. Ainda conforme o boletim, a batida foi traseira, com a caminhonete atingindo a moto. O motociclista recebeu atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro.
O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) e o resultado foi negativo para a presença de álcool, conforme a ocorrência.
A Polícia informou que, nesta etapa inicial, não foi possível esclarecer toda a dinâmica do acidente, e que não houve testemunhas isentas e imparciais formalmente qualificadas no momento do registro. Por isso, o caso seguirá em inquérito, para reunir mais elementos e individualizar condutas, se houver.
A ocorrência também registra que o motorista da caminhonete permaneceu no local após a colisão, tentando prestar socorro. A perícia foi acionada para auxiliar no esclarecimento do acidente.
Quem tiver informações que ajudem a esclarecer como o motociclista morre na via Dutra, em Caçapava pode denunciar anonimamente pelo Disque-Denúncia 181. Em emergências, o telefone é 190.