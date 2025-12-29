Todas as cidades do Vale do Paraíba com estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) bateram novo recorde de temperatura em 2025 nesse domingo (28), com máximas perto de 38°C.

O recorde de calor no Vale confirmou a sequência de dias escaldantes desde antes do Natal. A região está entre as áreas mais quentes do estado de São Paulo. As temperaturas mais altas foram registradas em Taubaté e Cachoeira Paulista, que se aproximaram dos 38°C.