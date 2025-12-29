Todas as cidades do Vale do Paraíba com estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) bateram novo recorde de temperatura em 2025 nesse domingo (28), com máximas perto de 38°C.
O recorde de calor no Vale confirmou a sequência de dias escaldantes desde antes do Natal. A região está entre as áreas mais quentes do estado de São Paulo. As temperaturas mais altas foram registradas em Taubaté e Cachoeira Paulista, que se aproximaram dos 38°C.
A temperatura máxima em Taubaté foi de 37,7°C . Em Cachoeira Paulista, os termômetros marcaram 37,6°C.
De acordo com os dados das estações automáticas do Inmet, o recorde de calor no Vale em 2025 foi renovado em todas as cidades monitoradas na região.
Veja os valores atuais e o recorde anterior:
Taubaté: 37,7°C / 37,2°C (27/12)
Cachoeira Paulista: 37,6°C / 37,5°C (6/10)
São Luiz do Paraitinga: 35,6°C / 35,4°C (26/12)
Campos do Jordão: 29,1°C / 28,6°C (26/12)
Com 37,7°C, Taubaté foi a cidade mais quente desse domingo e puxou o recorde de calor no Vale para cima no quarto dia seguido de sequência de máximas extremas na região.
O cenário é típico de onda de calor: atuação persistente de massa de ar quente e úmida, sensação de abafamento e temperaturas elevadas desde o dia 21 de dezembro. A combinação de calor mais umidade também aumenta o risco de temporais localizados, principalmente a partir da tarde.
A tendência é de redução gradual da onda de calor nos próximos dias, conforme a massa de ar quente perde força. Ainda assim, o padrão segue com calor e aumento de instabilidade, principalmente à tarde e à noite.
Nesta segunda-feira (29), a madrugada deve ter céu nublado e termômetros perto de 25°C. O amanhecer ocorre com sol e nebulosidade variável, com chance de pancadas isoladas e baixo volume.
À tarde, a instabilidade aumenta, com possibilidade de pancadas de chuva de forte intensidade, elevando o risco de alagamentos, queda de árvores e elevação de rios e córregos. A máxima pode chegar a 33°C, com umidade mínima ao redor de 47%.
Na terça (30), a madrugada pode começar perto de 23°C, com céu nublado. No decorrer do dia, sol entre poucas nuvens e máxima em torno de 31°C. A partir da tarde, pancadas de chuva com forte intensidade podem ocorrer com trovoadas, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com risco de alagamentos e queda de árvores.