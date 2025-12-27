29 de dezembro de 2025
FOGO

Incêndio destrói casa e mobiliza Bombeiros em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
Casa foi destruída pelo fogo
O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua Davi Lucas, na invasão Recanto Feliz, no bairro Perequê Mirim.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que uma casa de madeira já estava completamente tomada pelas chamas, com risco iminente de propagação do fogo para outros imóveis próximos. Diante da gravidade da situação, os bombeiros iniciaram imediatamente o combate ao incêndio.

A atuação rápida das equipes permitiu controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhasse para residências vizinhas. Após a extinção total do incêndio, o local foi deixado em segurança.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas e deverão ser apuradas.

