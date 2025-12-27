O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua Davi Lucas, na invasão Recanto Feliz, no bairro Perequê Mirim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que uma casa de madeira já estava completamente tomada pelas chamas, com risco iminente de propagação do fogo para outros imóveis próximos. Diante da gravidade da situação, os bombeiros iniciaram imediatamente o combate ao incêndio.