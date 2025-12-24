Um motociclista de 55 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (24), na avenida José Ignácio Bicudo, em São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 21h26 para atender a ocorrência, que envolveu a colisão entre um carro e uma motocicleta. No local, a equipe prestou os primeiros atendimentos ao condutor da moto, que apresentava suspeita de fratura no fêmur.