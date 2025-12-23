Um adolescente e um adulto foram apreendidos portando um revólver e seis munições no bairro Cidade Morumbi, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada no domingo (21), por volta das 18h50.

