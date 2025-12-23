Um adolescente e um adulto foram apreendidos portando um revólver e seis munições no bairro Cidade Morumbi, em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada no domingo (21), por volta das 18h50.
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram os suspeitos e com eles encontraram:
- Um revólver Detective cal. 32
- três munições CBC cal. 32 (intactas)
- três munições CBC cal. 32 (picotadas)
- dois aparelhos celulares.
Ocorrência conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde ambos os criminosos permaneceram à disposição da Justiça.