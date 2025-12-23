23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PORTE ILEGAL DE ARMA

Adolescente é apreendido com revólver e 6 munições em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Revólver DETECTIVE cal. 32 apreendido em São José dos Campos
Revólver DETECTIVE cal. 32 apreendido em São José dos Campos

Um adolescente e um adulto foram apreendidos portando um revólver e seis munições no bairro Cidade Morumbi, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada no domingo (21), por volta das 18h50.

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram os suspeitos e com eles encontraram:

  • Um revólver Detective cal. 32
  • três munições CBC cal. 32 (intactas)
  • três munições CBC cal. 32 (picotadas)
  • dois aparelhos celulares.

Ocorrência conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde ambos os criminosos permaneceram à disposição da Justiça.

