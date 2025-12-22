O arquiteto Manoel Carlos de Carvalho, uma das maiores referências da arquitetura e do urbanismo no Vale do Paraíba, morreu neste sábado (20), aos 85 anos, em Taubaté. Reconhecido pela atuação pioneira no planejamento urbano da cidade e pela dedicação ao ensino, ele deixa um legado que atravessa gerações. O corpo será cremado neste domingo (21), às 18h, no Memorial Sagrada Família.

A morte do arquiteto gerou forte comoção entre familiares, amigos, ex-alunos, profissionais da área e autoridades. Nas redes sociais, o filho Beto Carvalho, também arquiteto, publicou uma despedida marcada pela emoção.