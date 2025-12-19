O Taubaté definiu o novo comandante para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. O clube acertou a contratação do técnico Dyego Coelho, de 42 anos, que chega para liderar a equipe na competição estadual e substituir Rogério Henrique, que pediu demissão nesta semana após aceitar proposta de time do interior de Goiás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O treinador se apresenta neste sábado e inicia imediatamente os trabalhos com o elenco. A diretoria aposta na experiência do profissional, que construiu boa parte da carreira nas categorias de base e no futebol profissional.