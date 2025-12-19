O Taubaté definiu o novo comandante para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. O clube acertou a contratação do técnico Dyego Coelho, de 42 anos, que chega para liderar a equipe na competição estadual e substituir Rogério Henrique, que pediu demissão nesta semana após aceitar proposta de time do interior de Goiás.
O treinador se apresenta neste sábado e inicia imediatamente os trabalhos com o elenco. A diretoria aposta na experiência do profissional, que construiu boa parte da carreira nas categorias de base e no futebol profissional.
Dyego Coelho iniciou a trajetória como técnico no Corinthians, onde trabalhou na base e também dirigiu a equipe principal. Ao longo da carreira, passou por outros clubes do futebol brasileiro e teve experiência internacional à frente do Portimonense Sub-23, em Portugal. Ele também passou pelo Metropolitano de Blumenau, na elite do futebo catarinense.
Antes de acertar com o Taubaté, o treinador comandava o Cuiabá na disputa da Copa do Brasil Sub-20. Agora, assume o desafio de conduzir o Burro da Central na Série A2, com estreia marcada para o mês de janeiro.
Como jogador, Dyego Coelho teve passagem pela Seleção Brasileira nas categorias de base e integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 2005 pelo Corinthians.
O Taubaté estreia na Série A2 no dia 10 de janeiro, quando enfrenta o Sertãozinho fora de casa, às 19h.