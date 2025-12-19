Acidente envolvendo um carro forte na rodovia Presidente Dutra provocou a morte de um homem e deixou três pessoas ficaram feridas, na manhã desta sexta-feira (19), em Barra Mansa (RJ).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), chuva e pista molhada fizeram o condutor do veículo perder o controle e bater no talude da pista. Em seguida, o carro forte, que carregava armas, tombou e pegou fogo, na altura do km 268, na pista sentido Rio de Janeiro.