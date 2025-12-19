Acidente envolvendo um carro forte na rodovia Presidente Dutra provocou a morte de um homem e deixou três pessoas ficaram feridas, na manhã desta sexta-feira (19), em Barra Mansa (RJ).
Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), chuva e pista molhada fizeram o condutor do veículo perder o controle e bater no talude da pista. Em seguida, o carro forte, que carregava armas, tombou e pegou fogo, na altura do km 268, na pista sentido Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São João Batista.
Equipe da perícia esteve no local do acidente para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo da vítima foi removido para o IML (Instituto Médico Legal).
A concessionária RioSP informou que o CCO (Centro de Controle Operacional) foi acionado às 11h10 para atender a uma ocorrência no km 268, da pista sentido Rio de Janeiro. No local foi registrado um veículo em chamas.
“A equipe de resgate da concessionária atendeu duas vítimas, sendo uma moderada e outra leve. O Corpo de Bombeiros também prestou socorro a uma vítima”, disse a concessionária.
A pista precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate. Às 12h59, o tráfego passou a fluir pela faixa da esquerda. Às 14h21, todas as faixas da pista expressa estavam liberadas.