19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PEGOU FOGO

Acidente com carro forte deixa um morto e 3 feridos na Via Dutra

Por Da redação | Barra Mansa (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Olho Vivo do Vale
Acidente com carro forte deixa pessoa morta e outros três feridos na Via Dutra
Acidente com carro forte deixa pessoa morta e outros três feridos na Via Dutra

Acidente envolvendo um carro forte na rodovia Presidente Dutra provocou a morte de um homem e deixou três pessoas ficaram feridas, na manhã desta sexta-feira (19), em Barra Mansa (RJ).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), chuva e pista molhada fizeram o condutor do veículo perder o controle e bater no talude da pista. Em seguida, o carro forte, que carregava armas, tombou e pegou fogo, na altura do km 268, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São João Batista.

Equipe da perícia esteve no local do acidente para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo da vítima foi removido para o IML (Instituto Médico Legal).

A concessionária RioSP informou que o CCO (Centro de Controle Operacional) foi acionado às 11h10 para atender a uma ocorrência no km 268, da pista sentido Rio de Janeiro. No local foi registrado um veículo em chamas.

“A equipe de resgate da concessionária atendeu duas vítimas, sendo uma moderada e outra leve. O Corpo de Bombeiros também prestou socorro a uma vítima”, disse a concessionária.

A pista precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate. Às 12h59, o tráfego passou a fluir pela faixa da esquerda. Às 14h21, todas as faixas da pista expressa estavam liberadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários