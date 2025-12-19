Em meio a uma disputa judicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que desde julho de 2024 administra o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), a Prefeitura de Taubaté decidiu trocar a gestora da unidade.

Nessa sexta-feira (19), a Prefeitura publicou o edital de um chamamento público que irá definir a nova entidade responsável pelo serviço. As interessadas terão até 9 de fevereiro para apresentar os planos de trabalho.