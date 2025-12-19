A Polícia Militar vai reforçar o policiamento ostensivo na avenida Itália, em Taubaté, após uma reunião realizada na quarta-feira (17) entre a Prefeitura, representantes da corporação e comerciantes de bares e restaurantes da região, considerada um dos principais polos gastronômicos da cidade.

O encontro contou com a participação das secretarias municipais de Segurança Pública e de Desenvolvimento, Inovação e Turismo e teve como objetivo alinhar ações integradas para ampliar a segurança e a tranquilidade de moradores, comerciantes e frequentadores, especialmente no período noturno, quando há maior circulação de pessoas.