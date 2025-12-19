A Polícia Militar vai reforçar o policiamento ostensivo na avenida Itália, em Taubaté, após uma reunião realizada na quarta-feira (17) entre a Prefeitura, representantes da corporação e comerciantes de bares e restaurantes da região, considerada um dos principais polos gastronômicos da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O encontro contou com a participação das secretarias municipais de Segurança Pública e de Desenvolvimento, Inovação e Turismo e teve como objetivo alinhar ações integradas para ampliar a segurança e a tranquilidade de moradores, comerciantes e frequentadores, especialmente no período noturno, quando há maior circulação de pessoas.
Durante a reunião, foram discutidas estratégias de prevenção de ocorrências e redução de casos de violência, com atuação conjunta entre o poder público municipal, a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo da via, e os comerciantes locais.
Monitoramento
Atualmente, a avenida Itália é monitorada por três câmeras integradas ao CGI (Centro de Gestão Integrada) de Taubaté, que reúne mais de duas mil câmeras espalhadas por ruas, avenidas, praças, escolas e outros espaços públicos do município.
Também foi apresentado o projeto Sentinela, que permite a adesão voluntária de câmeras de residências e estabelecimentos comerciais ao sistema do CGI. A proposta prevê a participação dos comerciantes da avenida Itália, ampliando o monitoramento em tempo real e fortalecendo o trabalho das forças de segurança.
Reforço no policiamento
Além do monitoramento, a Prefeitura informou que já havia reforçado a Atividade Delegada — convênio com a Polícia Militar — em razão do aumento do fluxo de pessoas no período de fim de ano. Para a avenida Itália, ficou definido o início imediato do reforço do policiamento ostensivo no período noturno, considerado o horário de maior movimentação na região.