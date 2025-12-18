18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATENÇÃO!

Anvisa proíbe mais quatro marcas de suplementos; VEJA A LISTA

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a proibição da venda, fabricação e consumo de quatro marcas de suplementos alimentares. A medida, já publicada no Diário Oficial da União, passa a valer imediatamente e inclui a apreensão e o recolhimento dos produtos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Confira as marcas e os produtos atingidos pela decisão:

  • Pharmacêutica Indústria e Laboratório Nutracêuticos Ltda: Todos os lotes foram proibidos devido à falta de regularização, presença de ingredientes não autorizados e uso de propaganda com propriedades terapêuticas falsas.
  • Supra Ômega 3 TG (Marca Global Suplementos): O lote 071A, comercializado na plataforma Shopee, foi alvo de apreensão. A fabricante oficial (Akron Pharma) não reconhece o lote, que apresenta rotulagem divergente do original, indicando possível falsificação.
  • R.T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda EPP: Teve todos os produtos suspensos por resultados insatisfatórios quanto às boas práticas de fabricação (higiene e segurança).
  • Candfemm: Todos os lotes deste suplemento (de origem desconhecida) foram proibidos. O produto prometia "eliminar a candidíase" e tratar a saúde vaginal, alegações que não possuem registro nem aprovação da Anvisa.

Riscos ao consumidor

A Anvisa alerta que o consumo desses itens pode ser perigoso, uma vez que não possuem eficácia comprovada ou foram produzidos sem controle sanitário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários