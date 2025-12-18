A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a proibição da venda, fabricação e consumo de quatro marcas de suplementos alimentares. A medida, já publicada no Diário Oficial da União, passa a valer imediatamente e inclui a apreensão e o recolhimento dos produtos.

Confira as marcas e os produtos atingidos pela decisão:

Pharmacêutica Indústria e Laboratório Nutracêuticos Ltda: Todos os lotes foram proibidos devido à falta de regularização, presença de ingredientes não autorizados e uso de propaganda com propriedades terapêuticas falsas.

Todos os lotes foram proibidos devido à falta de regularização, presença de ingredientes não autorizados e uso de propaganda com propriedades terapêuticas falsas. Supra Ômega 3 TG (Marca Global Suplementos): O lote 071A, comercializado na plataforma Shopee, foi alvo de apreensão. A fabricante oficial (Akron Pharma) não reconhece o lote, que apresenta rotulagem divergente do original, indicando possível falsificação.

O lote 071A, comercializado na plataforma Shopee, foi alvo de apreensão. A fabricante oficial (Akron Pharma) não reconhece o lote, que apresenta rotulagem divergente do original, indicando possível falsificação. R.T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda EPP: Teve todos os produtos suspensos por resultados insatisfatórios quanto às boas práticas de fabricação (higiene e segurança).

Teve todos os produtos suspensos por resultados insatisfatórios quanto às boas práticas de fabricação (higiene e segurança). Candfemm: Todos os lotes deste suplemento (de origem desconhecida) foram proibidos. O produto prometia "eliminar a candidíase" e tratar a saúde vaginal, alegações que não possuem registro nem aprovação da Anvisa.

Riscos ao consumidor

A Anvisa alerta que o consumo desses itens pode ser perigoso, uma vez que não possuem eficácia comprovada ou foram produzidos sem controle sanitário.