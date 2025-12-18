A Concessionária Tamoios realizará operação especial para o Natal e o Ano Novo. A expectativa é que cerca de 624 mil veículos trafeguem pela Rodovia dos Tamoios no período de 23 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026.
Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários que, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o aumento de demanda por serviços.
Nas praças de pedágio tradicionais, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada. A Concessionária sugere que os motoristas tenham TAG em seus veículos para utilizar as cabines com cobrança automática (sem contato com o Operador nem pagamento no local). Para utilizá-las é necessário possuir um dos seguintes sistemas de pagamento (TAG): Veloe, ConectCar, Move Mais, Taggy ou Sem Parar.
Os usuários de carros, carros com carretinhas e os motociclistas também podem utilizar as cabines de autoatendimento para pagamento com cartões de aproximação ou celulares que contam com essa tecnologia. Cada pedágio conta com duas cabines desse modelo (1 cabine em cada sentido).
Túneis
Não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis no período de 19 de dezembro de 2025 a 05 de janeiro de 2026.
Obras
No sentido litoral, as atividades estarão suspensas a partir das 14h de terça (23/12), até segunda (05/01).
No sentido São José dos Campos, as atividades estarão suspensas na quinta (25/12) e na quinta (01/01).
Nos dias em que não houver suspensão, as obras poderão ocorrer condicionadas ao fluxo registrado na região.
Configuração da rodovia
A Serra Antiga é utilizada como pista de descida (São José dos Campos > Caraguatatuba).
A Serra Nova é utilizada como pista de subida (Caraguatatuba > São José dos Campos).
O Contorno Norte permite acesso para Massaguaçu (sentido Ubatuba).
O Contorno Sul liga Caraguatatuba (começando no trevão de acesso para a Serra Nova) a São Sebastião (terminando próximo ao Porto e entrada da Balsa de Ilhabela).
Acesso aos contornos
Quem chega ao litoral pela Serra Antiga da Tamoios pode acessar os Contornos (Norte e Sul) na altura do km 82 (na curva à direita antes do Supermercado Shibata).
Para pegar o Contorno Norte (sentido Massaguaçu/Ubatuba), o usuário deverá acessar essa alça no km 82 e fazer o retorno cerca de 500 metros à frente (no viaduto em forma de ferradura).
Para pegar o Contorno Sul (sentido São Sebastião), o usuário deverá acessar a alça do km 82 e seguir sempre em frente.
A Concessionária Tamoios poderá adotar ações para reforçar a segurança viária nos Contornos em virtude do reflexo do trânsito que pode se formar nas chegadas à serrinha da Massaguaçu (Contorno Norte) e a São Sebastião (Contorno Sul), ambos fora do trecho administrado pela Concessionária. Quando necessário, haverá fechamento do trânsito antes dos túneis, evitando que os motoristas fiquem parados lá dentro.
Pedágio eletrônico
O pedágio eletrônico (free flow) está em funcionamento no km 13,5 do Contorno Sul. A tarifa básica é de R$ 5,50 e a cobrança é realizada nos dois sentidos da via.
Esse é um novo modelo de pedágio em que não é necessário parar nem pegar filas para pagar a tarifa. Quem não tem TAG deve pagar a tarifa consultando a placa do veículo no site freeflowtamoios.com.br, no Aplicativo Tamoios Free Flow ou nos totens de pagamento disponíveis nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU) do km 10,8 e do km 20 do Contorno, no litoral. Quem tem TAG terá a tarifa cobrada diretamente na fatura da TAG contratada.
Em caso de dúvidas ou manifestações, o usuário deve entrar em contato através do e-mail ouvidoria@concessionariatamoios.com.br
O Pedágio Eletrônico Free Flow Tamoios está inserido no Programa Siga Fácil do estado de São Paulo com pórticos desse tipo sendo instalados em diversas rodovias concedidas. Saiba mais: https://www.sigafacil.sp.gov.br/
Horários de pico
No site da Concessionária Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br) e no Aplicativo Tamoios os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos estratégicos da rodovia. Por meio delas é possível acompanhar as condições de clima e de tráfego na estrada.