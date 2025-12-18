A Concessionária Tamoios realizará operação especial para o Natal e o Ano Novo. A expectativa é que cerca de 624 mil veículos trafeguem pela Rodovia dos Tamoios no período de 23 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026.

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários que, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o aumento de demanda por serviços.