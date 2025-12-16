Um homem foi preso em flagrante conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool levando uma criança sentada sobre o tanque de combustível.

A ocorrência foi registrada na noite da última segunda-feira (15) durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Jardim Uirá, em São José dos Campos.

