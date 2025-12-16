Um homem foi preso em flagrante conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool levando uma criança sentada sobre o tanque de combustível.
A ocorrência foi registrada na noite da última segunda-feira (15) durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Jardim Uirá, em São José dos Campos.
A equipe avistou o motociclista trafegando com a criança pela avenida dos Tangarás, ambos sem capacete.
Priorizando a segurança da criança, os policiais aguardaram que o condutor estacionasse para abordá-lo. Durante a abordagem, o condutor apresentou sinais de embriaguez, como odor etílico e comportamento agressivo. Por resistir à prisão, foi necessário o uso da força para contê-lo.
Diante dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência.
A embriaguez foi confirmada pelo IML (Instituto Médico Legal) por meio de exame pericial.
A criança, parente do motociclista, foi entregue à mãe, sem ter sofrido ferimentos e a motocicleta foi apreendida administrativamente.
Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 3 mil, mas o pagamento não havia sido efetuado até o encerramento da ocorrência.