A equipe policial encontrou 17 cápsulas deflagradas de balas calibre 9 mm e vestígios de sangue e massa encefálica no local onde um jovem de 27 anos foi morto a tiros em Jacareí, na madrugada desta terça-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em um galpão de reciclagem na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.