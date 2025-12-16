A equipe policial encontrou 17 cápsulas deflagradas de balas calibre 9 mm e vestígios de sangue e massa encefálica no local onde um jovem de 27 anos foi morto a tiros em Jacareí, na madrugada desta terça-feira (16).
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em um galpão de reciclagem na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.
A vítima foi identificada como Ícaro Wagner dos Santos Pereira, apontado como proprietário do galpão e de uma adega situada na esquina da via.
Uma ligação anônima acionou a Polícia Militar. Uma moradora teria ouvido cerca de 10 disparos de arma de fogo no local.
O jovem foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital do Parque Industrial, em São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade.
Segundo informações preliminares, a vítima encontrava-se na parte externa do galpão, encostada em um veículo juntamente com um adolescente de 13 anos, quando passou a ser alvejada, vindo a cair para a parte interna do imóvel.
O autor dos disparos encontrava-se totalmente encapuzado, impossibilitando sua identificação. Ele fugiu após o crime e ainda não foi localizado e preso.
A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí já está trabalhando no caso para apurar as circunstâncias do crime. O local possui câmeras de monitoramento, que irão contribuir para o esclarecimento do homicídio.
O exame de perinecroscopia foi realizado, além da requisição ao IML (Instituto Médico Legal) para a autópsia na vítima e o consequente laudo sobre a causa da morte. O caso foi registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.