Com investimento de R$ 1,7 milhão, a Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou o novo prédio da ESF (Estratégia de Saúde da Família), no bairro Residencial Maricá.

Segundo a Secretaria de Saúde, o local deve atender 2.500 pessoas mensalmente.

