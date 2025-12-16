16 de dezembro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

Pinda inaugura ESF de R$ 1,7 milhão para 2,5 mil atendimentos/mês

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Nova ESF Maricá - Pindamonhangaba
Nova ESF Maricá - Pindamonhangaba

Com investimento de R$ 1,7 milhão, a Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou o novo prédio da ESF (Estratégia de Saúde da Família), no bairro Residencial Maricá.

Segundo a Secretaria de Saúde, o local deve atender 2.500 pessoas mensalmente.

O complexo, que recebeu o nome de "Ramirez Claudino dos Santos", fica localizado na avenida Girassol, em uma área de cerca de 347 m², ocupada por dois consultórios médicos, sala para ginecologia, sala de procedimentos, sala de imunização e dispensação de medicamentos, entre outros espaços.

A equipe de profissionais que atendia no antigo prédio foi mantida, visando continuidade dos tratamentos já em andamento.

Os atendimentos na ESF Maricá ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas sob agendamento prévio.

