O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) identificou 65 pacientes com suspeita de câncer de pele.

Os casos foram detectados durante ação especial de rastreamento em parceria com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) no último sábado (13), com participação de dermatologistas que avaliaram pintas, manchas e lesões suspeitas.

