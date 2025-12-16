16 de dezembro de 2025
DIAGNÓSTICO PRECOCE

Ação do HMUT identifica 65 pacientes com sinais de câncer de pele

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Avaliação de paciente durante ação do Dezembro Laranja no Hmut
Avaliação de paciente durante ação do Dezembro Laranja no Hmut

O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) identificou 65 pacientes com suspeita de câncer de pele.

Os casos foram detectados durante ação especial de rastreamento em parceria com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) no último sábado (13), com participação de dermatologistas que avaliaram pintas, manchas e lesões suspeitas.

A iniciativa fez parte da programação do Dezembro Laranja, mês de prevenção e conscientização do câncer e cuidados com a pele.

Foram realizados 295 atendimentos, dentre os quais os 65 pacientes com sinais detectados já tiveram procedimentos agendados para confirmação do diagnóstico e posterior tratamento.

O câncer de pele representa um total de 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Cerca de 90% dos casos têm cura viabilizada por detecção precoce e tratamento adequado.

