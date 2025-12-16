O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) identificou 65 pacientes com suspeita de câncer de pele.
Os casos foram detectados durante ação especial de rastreamento em parceria com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) no último sábado (13), com participação de dermatologistas que avaliaram pintas, manchas e lesões suspeitas.
A iniciativa fez parte da programação do Dezembro Laranja, mês de prevenção e conscientização do câncer e cuidados com a pele.
Foram realizados 295 atendimentos, dentre os quais os 65 pacientes com sinais detectados já tiveram procedimentos agendados para confirmação do diagnóstico e posterior tratamento.
O câncer de pele representa um total de 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Cerca de 90% dos casos têm cura viabilizada por detecção precoce e tratamento adequado.