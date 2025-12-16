16 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Jovens de 18 e 16 anos detidos por tráfico em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia apreendeu celulares e porções de drogas
Polícia apreendeu celulares e porções de drogas

Com apoio do COI (Centro de Operações Integradas), a Polícia Municipal prendeu em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico de entorpecentes em uma ação no bairro Cambury, em São Sebastião.

Na ocorrência registrada no último sábado (13), um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

G.S.M, de 18 anos, foi abordado durante patrulhamento preventivo juntamente com o adolescente. Com eles, foram apreendidas 55 porções de drogas prontas para venda: 31 de maconha e 24 de crack, além de aparelhos celulares. 

O jovem foi preso em flagrante e o adolescente permaneceu sob custódia para apresentação ao Ministério Público.

