Com apoio do COI (Centro de Operações Integradas), a Polícia Municipal prendeu em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico de entorpecentes em uma ação no bairro Cambury, em São Sebastião.

Na ocorrência registrada no último sábado (13), um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp