Homem investigado por estupro de criança foi amarrado por populares, agredido e preso em São José dos Campos. Ele foi agredido e contido na noite dessa segunda-feira (15), no Jardim Petrópolis, antes de ser levado à delegacia.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e interveio para cessar as agressões, levando o suspeito para atendimento médico e, depois, para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).