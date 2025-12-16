Homem investigado por estupro de criança foi amarrado por populares, agredido e preso em São José dos Campos. Ele foi agredido e contido na noite dessa segunda-feira (15), no Jardim Petrópolis, antes de ser levado à delegacia.
A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e interveio para cessar as agressões, levando o suspeito para atendimento médico e, depois, para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Inicialmente, os policiais militares apresentaram o indiciado como vítima de agressão, e somente após pesquisas aprofundadas pela equipe de plantão, análise minuciosa dos sistemas e confronto das informações colhidas em sede policial, foi possível avançar na elaboração da decisão de prendê-lo em flagrante.
O caso ocorreu na Rua Penedo. De acordo com o boletim, a PM foi acionada após relatos de que populares tinham detido um homem na via pública e o agrediam, pedindo urgência no atendimento.
A prisão registrada na CPJ, pelas equipes do delegado Alceu Ferreira Damásio, foi por perseguição. Segundo o boletim, a vítima, uma mulher, de 45 anos, relatou medo e disse que o indiciado, de 39 anos, vinha procurando por ela de forma insistente, inclusive em seu local de trabalho, buscando informações e tentando se aproximar.
O homem já era investigado, acusado de estupro, de uma menina de 11 anos, a qual teria sido molestada sexualmente durante três anos e é filha da mulher perseguida.
O registro aponta que a prisão em flagrante do homem foi decretada pelo crime de perseguição, com menção a circunstâncias que agravam a conduta no contexto de violência contra mulher, além do conjunto de informações reunidas no atendimento da ocorrência.
No mesmo documento, a autoridade policial cita a existência de registro anterior na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) envolvendo investigação por estupro de vulnerável. Também consta referência a processo judicial com medidas protetivas relacionadas ao caso, com restrições de aproximação e contato.
Contra o investigado, um boletim de ocorrência lavrado no dia 7 de dezembro, no qual a avó da criança, de 11 anos. O registro policial diz que a criança abusada, sendo a última vez dia 4 de dezembro.
Diante dos fatos, o homem permaneceu preso em flagrante e o delegado Alceu Damásio representou pela prisão preventiva dele. O indiciado vai passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira (16). Ele foi encaminhado à cadeia de Caçapava.