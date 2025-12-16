A Polícia Municipal de São Sebastião, com o apoio do COI (Centro de Operações Integradas), registrou duas ocorrências de violência contra a mulher no último sábado (13). Os agressores foram presos.

Um dos casos aconteceu na região central, envolvendo violência física, ameaças e danos patrimoniais. O autor foi preso em flagrante.

