VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Polícia de São Sebastião prende dois agressores de mulheres

Por Da redação | São Sebastião
Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Municipal de São Sebastião, com o apoio do COI (Centro de Operações Integradas), registrou duas ocorrências de violência contra a mulher no último sábado (13). Os agressores foram presos.

Um dos casos aconteceu na região central, envolvendo violência física, ameaças e danos patrimoniais. O autor foi preso em flagrante.

A outra situação de intervenção policial aconteceu no bairro São Francisco.

A vítima relatou agressão física pelo companheiro dentro da residência do casal. Ela recebeu atendimento médico e o autor foi conduzido à delegacia.

Ambos os agressores estão à disposição da Justiça.

