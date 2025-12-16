Rogério Henrique não é mais técnico do Taubaté. O clube anunciou, na manhã desta terça-feira (16), a saída do treinador no meio da pré-temporada para a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
O Burro da Central, que estreia no dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Sertãozinho, precisa agora encontrar um novo técnico para a temporada. Por enquanto, o clube não anunciou o substituto.
“O Esporte Clube Taubaté informa que recebeu nesta terça-feira (16) o pedido de rescisão contratual do técnico Rogério Henrique. O profissional deixou o clube para atuar em outra instituição. O Taubaté deseja sucesso na sequência de sua carreira. A diretoria já está atuando na contratação de um novo profissional que assuma o comando técnico da equipe, visando disputa da Série A2 do Campeonato Paulista”, disse o clube em nota, sem informar qual o clube de destino do treinador.
Rogério Henrique estava no Taubaté desde junho, quando assumiu o clube para a disputa da Copa Paulista, após fazer uma boa campanha com o Operário, na elite do Campeonato Mato-Grossense.
E, na Copa Paulista, mesmo com uma campanha fraca e eliminação ainda na primeira fase, o treinador continuou no comando para 2026.
Essa não é a primeira vez que um técnico abandona o Taubaté na pré-temporada. No final de 2022, Luciano Dias, contratado para a Série A-2 de 2023 e que ajudou na montagem do elenco, deixou o clube da região para trabalhar no sub-20 do Corinthians.