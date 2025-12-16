Rogério Henrique não é mais técnico do Taubaté. O clube anunciou, na manhã desta terça-feira (16), a saída do treinador no meio da pré-temporada para a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Burro da Central, que estreia no dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o Sertãozinho, precisa agora encontrar um novo técnico para a temporada. Por enquanto, o clube não anunciou o substituto.