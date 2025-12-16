Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto em Guaratinguetá, na noite dessa segunda-feira (15). Segundo o Samu, ele apresentava diversos ferimentos por arma de fogo e arma branca.
O Samu foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo pela rua Guararapes, no bairro Nova Guará.
Após o acolhimento da ocorrência pela central de regulação, foi empenhada a unidade de suporte avançado para realizar o atendimento.
O homem foi encontrado com ferimentos por arma de fogo e arma branca. A vítima encontrava-se já em óbito, segundo o Samu. O local foi preservado para a perícia e o caso segue em investigação.