Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto em Guaratinguetá, na noite dessa segunda-feira (15). Segundo o Samu, ele apresentava diversos ferimentos por arma de fogo e arma branca.

O Samu foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo pela rua Guararapes, no bairro Nova Guará.