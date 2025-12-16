O mercado de trabalho no Litoral Norte de São Paulo iniciou a semana com a oferta de mais de 450 vagas de emprego abertas nos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, além do Balcão de Empregos de Ubatuba.

As oportunidades são variadas e contemplam desde funções técnicas e especializadas até serviços gerais, com grande concentração nos setores de comércio, hotelaria e alimentação.

