O mercado de trabalho no Litoral Norte de São Paulo iniciou a semana com a oferta de mais de 450 vagas de emprego abertas nos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, além do Balcão de Empregos de Ubatuba.
As oportunidades são variadas e contemplam desde funções técnicas e especializadas até serviços gerais, com grande concentração nos setores de comércio, hotelaria e alimentação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O destaque da região é Caraguatatuba, que disponibilizou 303 vagas para preenchimento imediato na segunda-feira (15).
A maior demanda é para área de cozinha e alimentação (ajudante de cozinha, cozinheira e pizzaiolo), construção civil (armador, carpinteiro e pedreiro) e serviços gerais e atendimento (ajudante geral, auxiliar de limpeza e vendedor).
Os interessados devem comparecer para o cadastro presencial no PAT, localizado na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré, ou no CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor) da Região Sul, na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão.
Em São Sebastião, o PAT oferece um total de 94 vagas em funções como auxiliar de limpeza e manutenção condominial (com 15 vagas), além de posições para balconista de açougue, operador de caixa, padeiro e cozinheiro. Há vagas exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).
O atendimento aos candidatos é realizado em três pontos: PAT Centro, na rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº 391; PAT Costa Norte, na rua do Parque, nº 4, no Canto do Mar; e PAT Costa Sul, na avenida Walkir Vergani, nº 36, em Boiçucanga.
Em Ilhabela, o PAT contabiliza 52 oportunidades com foco em comércio e hotelaria. As principais demandas são para promotor de vendas e repositor de mercadoria, além de vagas para recepcionista de hotel e cozinheiro. Para se inscrever, os candidatos devem ir até o prédio Via Verde, na avenida Princesa Isabel, nº 1333, no Perequê.
Por fim, o Balcão de Empregos de Ubatuba mantém vagas em aberto, especialmente no varejo e serviços, com destaque para grandes empresas que buscam profissionais para auxiliar de limpeza, operador de loja e vendedor. As inscrições são recebidas na rua Paraná, nº 375, no Centro da cidade.
Para se candidatar em qualquer um dos postos, é necessário apresentar RG, CPF e currículo atualizado no local de atendimento, lembrando que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento.