Como parte da programação de fim de ano, a cidade de Caraguatatuba recebe uma exposição temática em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, no dia 17 de agosto de 2024.

A atração poderá ser visitada até 12 de janeiro de 2026, das 14h às 22h, com entrada gratuita, no Complexo Turístico do Camaroeiro.

