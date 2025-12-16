16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ENTRADA GRÁTIS

Silvio Santos é homenageado em exposição na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Silvio Santos

Como parte da programação de fim de ano, a cidade de Caraguatatuba recebe uma exposição temática em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, no dia 17 de agosto de 2024.

A atração poderá ser visitada até 12 de janeiro de 2026, das 14h às 22h, com entrada gratuita, no Complexo Turístico do Camaroeiro.

A exposição visa fortalecer a memória e importância cultural de Silvio, que fez parte das manhãs de domingo nos lares brasileiros por décadas, marcando gerações.

Visitantes encontrarão reproduções de cenários interativos,  espaços instagramáveis, fotos raras e ambientações, além de uma área para aparição eventual do Papai Noel.

O complexo fica na rua José Viêira da Mota, Prainha, Caraguatatuba.

