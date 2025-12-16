Caraguatatuba recebeu 300 policiais militares da Força Tática, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária para a operacionalização da Operação Verão no município.

O reforço chegou na segunda-feira (15) e deve permanecer durante toda a operação que vai até 20 de fevereiro de 2026.

A Operação Verão tem o objetivo de garantir segurança pública durante o período de festas e férias, quando a cidade recebe grande contingente de turistas.