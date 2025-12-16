16 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO VERÃO

Caraguatatuba recebe reforço de 300 policiais e 120 viaturas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Efetivo reforçado para a Operação Verão em Caraguatatuba
Efetivo reforçado para a Operação Verão em Caraguatatuba

Caraguatatuba recebeu 300 policiais militares da Força Tática, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária para a operacionalização da Operação Verão no município.

O reforço chegou na segunda-feira (15) e deve permanecer durante toda a operação que vai até 20 de fevereiro de 2026.

A Operação Verão tem o objetivo de garantir segurança pública durante o período de festas e férias, quando a cidade recebe grande contingente de turistas.

Entre as ações previstas estão bloqueios, blitzes, fiscalizações, telemetria veicular e atendimento ao público.

Ao todo, as cidades do Litoral Norte receberão mais de 800 policiais militares para apoiarem a operação, que contará com o adicional de 120 viaturas, apoio do helicóptero Águia, cavalaria e canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), policiamento de choque e rodoviário.

