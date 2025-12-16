A cidade de Caçapava vai receber um anel viário ligando a avenida Marechal Castelo Branco e o trevo da Nova Caçapava.

A obra deve melhorar a mobilidade local, reduzindo o fluxo de veículos na região central e também fomentar o desenvolvimento econômico por facilitar o acesso.

Serão oito trechos que oferecerão rápido deslocamento para caminhões das empresas instaladas na cidade e no entorno, além de pistas de rolamento, calçadas e ciclovias.