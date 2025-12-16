A cidade de Caçapava vai receber um anel viário ligando a avenida Marechal Castelo Branco e o trevo da Nova Caçapava.
A obra deve melhorar a mobilidade local, reduzindo o fluxo de veículos na região central e também fomentar o desenvolvimento econômico por facilitar o acesso.
Serão oito trechos que oferecerão rápido deslocamento para caminhões das empresas instaladas na cidade e no entorno, além de pistas de rolamento, calçadas e ciclovias.
A Prefeitura de Caçapava informou que os trechos 1 e 2 do projeto terão início na avenida Marechal Castelo Branco, passando nas proximidades do Parque do Museu, seguindo pela Estrada do Areeiro, trecho que atualmente não conta com iluminação pública nem asfalto.
Na sequência, a obra seguirá pela rua do Porto até a Estrada do Primavera, onde a ponte existente será duplicada. O trajeto será finalizado no trevo da Nova Caçapava.
A execução da obra será viabilizada por meio de financiamento do Programa Desenvolve SP, com recursos obtidos por meio de operações de crédito.
O anel viário é considerado um avanço estrutural que prepara a cidade para o crescimento urbano e econômico dos próximos anos com facilidade de deslocamento da produção local e regional e facilidade de acesso para quem vem de outras cidades da região.