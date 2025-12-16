Cerca de 95,3 milhões de trabalhadores e pensionistas brasileiros devem receber até sexta-feira (19) a segunda e última parcela do 13º salário.
Segundo projeções do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor médio total do benefício para cada trabalhador na ativa, considerando as duas parcelas, é de R$ 3.512, representando uma injeção de R$ 369,4 bilhões na economia nacional.
Esta parcela complementa a primeira, paga até 28 de novembro nos casos em que as empresas optaram por não depositar o valor total em parcela única.
O benefício é voltado a trabalhadores formais ativos e a quem trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 15 dias no mês, além de aposentados e pensionistas do INSS. No entanto, para aposentados e pensionistas, o pagamento foi antecipado. A primeira parcela aconteceu entre abril e maio e a segunda foi paga entre maio e junho.
Para funcionários com pelo menos um ano de registro na empresa, o valor a receber é integral. Quem tem menos de um ano, recebe o proporcional, considerando que cada mês com 15 dias ou mais trabalhados equivale a 1/12 do salário.
Diferentemente do primeiro pagamento, sobre a segunda parcela incidem descontos de Imposto de Renda, INSS e FGTS.