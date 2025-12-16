Cerca de 95,3 milhões de trabalhadores e pensionistas brasileiros devem receber até sexta-feira (19) a segunda e última parcela do 13º salário.

Segundo projeções do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor médio total do benefício para cada trabalhador na ativa, considerando as duas parcelas, é de R$ 3.512, representando uma injeção de R$ 369,4 bilhões na economia nacional.

