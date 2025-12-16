16 de dezembro de 2025
DESAPAECIDO

‘Estamos desesperados’, diz filha de pedreiro que sumiu no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pedreiro Beide Device Lopes tem 45 anos
Morador da região sul de São José dos Campos, o pedreiro Beide Device Lopes, 45 anos, está desaparecido desde o dia 1º de dezembro após sair para trabalhar. A família não sabe o que fazer.

“Estamos desesperados. Não temos nenhuma notícia dele. Não sabemos o que fazer”, disse a filha Janaína Lopes, 23 anos.

Beide mora no Rio Comprido e saiu para trabalhar em uma obra de Pindamonhangaba, segundo a filha. O pedreiro tem outros três filhos, um de cinco anos.

“Ele saiu para trabalhar às 6h e chegou à obra, em Pindamonhangaba. Trabalhou normalmente e, na volta, ele não apareceu mais em casa. Recebemos ligação, que não sabemos se é falsa, de que ele estaria em Caçapava, mas não achamos”, disse Janaína.

Ela disse que o pai vestia calça jeans, camiseta verde e estava sem boné quando foi trabalhar. A família registrou boletim de ocorrência e tenta mobilizar moradores da região para ajudar a encontrar o pedreiro.

“Não temos nenhuma notícia dele. Minha mãe já está tomando remédio. Ele tem um filho de 5 anos que está desesperado. Todo mundo está desesperado. Não sabemos o que aconteceu. Não comemos e nem dormimos direito”, contou a filha.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Beide deve ser repassada à filha Janaina, pelo telefone (12) 99609-0171, ou para a Polícia Militar, pelo número 190.

“Nos ajudem a encontrar meu pai, pelo amor de Deus. Não sabemos mais o que fazer. A gente não aguenta mais ficar sem notícias dele”, afirmou Janaína.

