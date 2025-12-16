Morador da região sul de São José dos Campos, o pedreiro Beide Device Lopes, 45 anos, está desaparecido desde o dia 1º de dezembro após sair para trabalhar. A família não sabe o que fazer.

“Estamos desesperados. Não temos nenhuma notícia dele. Não sabemos o que fazer”, disse a filha Janaína Lopes, 23 anos.