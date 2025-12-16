Estão abertas as inscrições para interessados em participar do último city tour do ano em São José dos Campos. O passeio, que acontece no próximo sábado (20), visitará o bairro Santana.

A região de Santana, zona norte de São José dos Campos, abriga história e patrimônios culturais da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp