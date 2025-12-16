Estão abertas as inscrições para interessados em participar do último city tour do ano em São José dos Campos. O passeio, que acontece no próximo sábado (20), visitará o bairro Santana.
A região de Santana, zona norte de São José dos Campos, abriga história e patrimônios culturais da cidade.
A visita por meio do programa City Tour tem o início do roteiro no Parque da Cidade, com destaque para as Palmeiras Imperiais e a Árvore da Chuva, com cerca de 40 metros de diâmetro de copa e aproximadamente 14 metros de altura.
O passeio segue pela antiga Ponte de Ferro e Madeira, construída no início do século 20 e visita a Capela da Santa Perna, Escola Municipal Santana de Paraíba, Igreja Matriz da Paróquia de Sant’Ana, antiga cadeia, se encerrando no Cine Santana.
O tour é realizado em um ônibus exclusivo do programa e a atividade é gratuita.
As inscrições podem ser realizadas até às 12h de sexta-feira (19), por meio da Central 156 (site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. As vagas são limitadas.