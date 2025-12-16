Começa nesta terça-feira (16) o funcionamento das piscinas verticais em São José dos Campos. Elas estarão em funcionamento até o dia 1º de fevereiro de 2026.
A iniciativa proporciona uma opção gratuita de diversão para as famílias durante os dias quentes de verão e o período de férias escolares em diversas regiões da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As estruturas são compostas por jatos de água que saem do chão, dispostos em piso antiderrapante. A água lançada é tratada como acontece nas piscinas convencionais.
Os espaços são abertos ao público e não é necessário se inscrever previamente para acessá-los. Basta se dirigir a um dos locais de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
No Espaço Verão Jardim Morumbi, na região sul, o funcionamento será aos sábados, domingos e feriados. Às segundas-feiras, as piscinas permanecem fechadas para serviços de manutenção.
Os locais onde as piscinas estão disponíveis são: Parque Ecológico Santa Inês, Parque Ribeirão Vermelho, Poliesportivo Campo dos Alemães, Espaço Verão Jardim Morumbi.