Começa nesta terça-feira (16) o funcionamento das piscinas verticais em São José dos Campos. Elas estarão em funcionamento até o dia 1º de fevereiro de 2026.

A iniciativa proporciona uma opção gratuita de diversão para as famílias durante os dias quentes de verão e o período de férias escolares em diversas regiões da cidade.

