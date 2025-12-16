Um adolescente foi apreendido com um veículo furtado em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (14), durante patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Campo dos Alemães.

O jovem foi abordado à condução de um Tiida e em consulta aos sinais verificadores, a equipe constatou que se tratava de um produto de furto realizado em 30 de maio no município de São Paulo.

