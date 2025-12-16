16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MENOR APREENDIDO

Adolescente é flagrado com carro furtado no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um adolescente foi apreendido com um veículo furtado em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (14), durante patrulhamento do  3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Campo dos Alemães.

O jovem foi abordado à condução de um Tiida e em consulta aos sinais verificadores, a equipe constatou que se tratava de um produto de furto realizado em 30 de maio no município de São Paulo.

O caso foi  apresentado no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos e o veículo apreendido.

