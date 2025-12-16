A janela de lançamento da Operação Spaceward, conduzida pela FAB (Força Aérea Brasileira) no CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão (MA), foi ajustada para o período de 17 a 22 de dezembro.
O objetivo é colocar em órbita o foguete HANBIT-Nano, desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace. A operação, em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira), acontece com base em uma cronologia técnica que envolve dezenas de sistemas e equipes especializadas para garantir segurança e confiabilidade em cada etapa do processo.
Os procedimentos, que antecedem o lançamento de um foguete, começam dias antes do acionamento do motor. A cronologia que levará o HANBIT-Nano ao espaço obedece a uma sequência rigorosa, coordenada pela FAB em parceria com a desenvolvedora do veículo espacial. Da checagem de sistemas à decisão final de autorizar o voo, cada marco é acompanhado e executado por equipes técnicas especializadas que atuam em sincronização absoluta. Trata-se de um processo de alta precisão, determinante para a segurança da missão.
“Uma operação como essa envolve uma sequência longa de procedimentos, verificações e decisões técnicas. Cada atividade ao longo da cronologia existe para garantir que, quando o motor for acionado, o sistema esteja no mais alto nível de confiabilidade”, explica o chefe da divisão de Operações do CLA e adjunto do coordenador da operação de lançamento, major engenheiro Robson Coelho de Oliveira.
A Operação Spaceward marca o primeiro lançamento comercial a partir do território nacional e insere o Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo caminho para novos investimentos e oportunidades no setor.
Preparação.
Antes da contagem regressiva, ocorre uma extensa fase de planejamento, testes de sistemas, integração dos estágios e das cargas úteis, ensaios de comunicação e verificações de segurança. Para o lançamento, o processo começa com a ativação da cronologia, momento em que o Centro de Controle assume integralmente a coordenação da missão.
O Centro de Controle é ativado em três etapas principais: ensaio geral, cronologia simulada e cronologia de lançamento. “O Centro de Controle assume a missão a partir do momento em que a cronologia é ativada. A partir dali, cada sistema opera sob um fluxo coordenado, permitindo decisões rápidas e integradas”, ressalta Oliveira.
Para o HANBIT-Nano, a sequência prevista envolve aproximadamente nove horas de atividades até o acionamento do motor. Ao longo desse período, são realizadas verificações sistemáticas e pontos decisórios conhecidos como “GO/NO-GO”, nos quais cada área confirma ou não sua condição operacional.
Uma divergência crítica, seja de clima, pressurização, sensores, sistemas de comunicação ou combustível, pode interromper a contagem. “Para melhor compreensão, se o lançamento estiver planejado para 15 horas do dia 17 de dezembro, entende-se que a cronologia terá início, então, às 6 horas”, exemplifica o major.