A janela de lançamento da Operação Spaceward, conduzida pela FAB (Força Aérea Brasileira) no CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão (MA), foi ajustada para o período de 17 a 22 de dezembro.

O objetivo é colocar em órbita o foguete HANBIT-Nano, desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace. A operação, em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira), acontece com base em uma cronologia técnica que envolve dezenas de sistemas e equipes especializadas para garantir segurança e confiabilidade em cada etapa do processo.