16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem armado é preso em estabelecimento de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem portava revólver e munições
Um homem portando um revólver foi preso em Taubaté por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro do Belém. A ocorrência foi registrada no último sábado(13).

A equipe abordou o suspeito em um estabelecimento comercial e encontrou com ele, um revólver calibre 38 mm e 10 munições intactas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente em Taubaté, onde o criminoso permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, à disposição da Justiça, após o registro dos fatos.

