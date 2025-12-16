Um homem portando um revólver foi preso em Taubaté por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro do Belém. A ocorrência foi registrada no último sábado(13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe abordou o suspeito em um estabelecimento comercial e encontrou com ele, um revólver calibre 38 mm e 10 munições intactas.