Um homem portando um revólver foi preso em Taubaté por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro do Belém. A ocorrência foi registrada no último sábado(13).
A equipe abordou o suspeito em um estabelecimento comercial e encontrou com ele, um revólver calibre 38 mm e 10 munições intactas.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente em Taubaté, onde o criminoso permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, à disposição da Justiça, após o registro dos fatos.