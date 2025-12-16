Policiais militares da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de entorpecentes no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão.
A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (12) durante uma ação para coibir o tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, quando a equipe visualizou os suspeitos que tentaram fugir, dando início a uma breve perseguição pelas residências do local até que foram alcançados e detidos.
Com eles, foram apreendidos:
- 121 porções de cocaína a vácuo
- 95 pedras de crack
- 45 eppendorfs de cocaína
- 16 eppendorfs de K9
- 13 potinhos de "ice"
- cinco potinhos de "meleca"
- quatro invólucros de maconha
- R$ 869,80 em espécie
Os homens foram encaminhados ao Distrito Policial de Campos do Jordão, onde um deles foi liberado após ouvido. O outro permaneceu preso, à disposição da Justiça.