OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Dois são presos com drogas em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Campos do Jordão
Policiais militares da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de entorpecentes no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão.

A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (12) durante uma ação para coibir o tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, quando a equipe visualizou os suspeitos que tentaram fugir, dando início a uma breve perseguição pelas residências do local até que foram alcançados e detidos.

Com eles, foram apreendidos:

  • 121 porções de cocaína a vácuo
  • 95 pedras de crack
  • 45 eppendorfs de cocaína
  • 16 eppendorfs de K9
  • 13 potinhos de "ice"
  • cinco potinhos de "meleca"
  • quatro invólucros de maconha
  • R$ 869,80 em espécie

Os homens foram encaminhados ao Distrito Policial de Campos do Jordão, onde um deles foi liberado após ouvido. O outro permaneceu preso, à disposição da Justiça.

