Policiais militares da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de entorpecentes no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão.

A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (12) durante uma ação para coibir o tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, quando a equipe visualizou os suspeitos que tentaram fugir, dando início a uma breve perseguição pelas residências do local até que foram alcançados e detidos.

