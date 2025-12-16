O bombeiro militar e a esposa que morreram em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, foram enterrados em Sorocaba.

Paulo César Fumagalli Júnior e Mayra Evangelista Custódio de Aquino, ambos de 26 anos, eram casados e foram a Campos do Jordão para comemorar quatro anos de matrimônio.