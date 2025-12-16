O bombeiro militar e a esposa que morreram em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, foram enterrados em Sorocaba.
Paulo César Fumagalli Júnior e Mayra Evangelista Custódio de Aquino, ambos de 26 anos, eram casados e foram a Campos do Jordão para comemorar quatro anos de matrimônio.
Os dois foram sepultados no Cemitério Santo Antonio, às 15h dessa segunda-feira (15), sob forte comoção de familiares e amigos.
Fumagalli ingressou na Polícia Militar em novembro do ano passado, após aprovação em concurso, e começaria a trabalhar nessa segunda no Grupamento de Bombeiros de Sorocaba. Fumagalli e Mayra não tinham filhos.
O acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, foi registrado por volta de 9h30 do domingo (14), pelo km 102, na pista sentido São Paulo.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o Ford Ka, com placas de São José dos Campos, que era pilotado por uma mulher de 36 anos, e que seguia no sentido Taubaté, atravessou a pista e colidiu com a lateral do Gol, no qual estava o casal.
Com o impacto do acidente, o Gol rodou na pista e foi atingido em cheio por um guincho, com placas de Taubaté. Com o impacto, o casal do Gol morreu na hora. O motorista do guincho, de 61 anos, teve ferimentos leves.
A mulher que dirigia o Ka caiu na ribanceira e precisou ser socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.