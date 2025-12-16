16 de dezembro de 2025
Mulher tenta entrar em presídio de Tremembé com droga na calcinha

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher que tentava visitar o companheiro preso na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé foi impedida pela Polícia Penal de entrar no cárcere ao ser surpreendida com nove gramas de maconha camuflada em sua roupa íntima.

O flagrante aconteceu no momento da revista de familiares de detentos para entrada no estabelecimento penal, no domingo (14).

Ao submeter a visitante à inspeção no aparelho de escâner corporal, as servidoras de plantão notaram alterações nas imagens captadas.

A mulher de 28 anos logo confessou que trazia ilícito consigo e voluntariamente retirou de dentro da sua calcinha quatro invólucros que continham a droga.

Ela foi encaminhada para a delegacia de polícia em Taubaté para registro de boletim de ocorrência e demais providências legais de praxe. A mulher também foi imediatamente suspensa do rol de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

