Uma mulher que tentava visitar o companheiro preso na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé foi impedida pela Polícia Penal de entrar no cárcere ao ser surpreendida com nove gramas de maconha camuflada em sua roupa íntima.

O flagrante aconteceu no momento da revista de familiares de detentos para entrada no estabelecimento penal, no domingo (14).