Uma mulher que tentava visitar o companheiro preso na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé foi impedida pela Polícia Penal de entrar no cárcere ao ser surpreendida com nove gramas de maconha camuflada em sua roupa íntima.
O flagrante aconteceu no momento da revista de familiares de detentos para entrada no estabelecimento penal, no domingo (14).
Ao submeter a visitante à inspeção no aparelho de escâner corporal, as servidoras de plantão notaram alterações nas imagens captadas.
A mulher de 28 anos logo confessou que trazia ilícito consigo e voluntariamente retirou de dentro da sua calcinha quatro invólucros que continham a droga.
Ela foi encaminhada para a delegacia de polícia em Taubaté para registro de boletim de ocorrência e demais providências legais de praxe. A mulher também foi imediatamente suspensa do rol de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).