Dois acidentes de trânsito no Vale da Fé feriram uma mulher de 35 anos e um menino de 11 anos, respectivamente com moto e bicicleta.
Em Guaratinguetá, nas proximidades da Igreja de São Benedito, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 12h30 dessa segunda-feira (15) para acidente com bicicleta.
No local, os socorristas encontraram um menino de 11 anos, que recebeu atendimento no local.
No domingo (14), em Cunha, o Samu foi chamado às 22h45 para acidente com moto na rua Casemiro da Rocha.
A equipe atendeu uma mulher de 35 anos que apresentava ferimentos leves. A paciente foi atendida e removida ao pronto-socorro de Cunha.