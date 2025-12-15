O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo inaugurou, nesta segunda-feira (15), as novas instalações do Fórum, da 2º Vara Criminal e da Unidade de Processamento Judicial Cível da Comarca de Caraguatatuba.

A cerimônia, realizada no bairro Indaiá, contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do presidente do TJ, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, do prefeito de Caraguatatuba, Mateus Silva (PSD), entre outras autoridades.