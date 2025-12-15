O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo inaugurou, nesta segunda-feira (15), as novas instalações do Fórum, da 2º Vara Criminal e da Unidade de Processamento Judicial Cível da Comarca de Caraguatatuba.
A cerimônia, realizada no bairro Indaiá, contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do presidente do TJ, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, do prefeito de Caraguatatuba, Mateus Silva (PSD), entre outras autoridades.
O novo Fórum está localizado na avenida Rio Grande do Sul, número 1.805, e possui uma área construída de 5.322 m². O local vai abrigar cinco varas judiciais com cartórios, salas de audiências e gabinetes para magistrados, salas para promotores, espaços para a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), instalações para a Defensoria Pública, setor para a Procuradoria Fiscal, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e a administração forense.
A ativação da 2ª Vara Criminal vai otimizar o serviço jurídico acelerando os processos regionalmente.
O prédio chegou a ser inaugurado em 2022, mas apresentou falhas no acabamento, o que impossibilitou o uso. Em janeiro de 2025, a estrutura foi reavaliada e, após reparos, obteve autorização do Corpo de Bombeiros para funcionamento.
O presidente do TJ destacou a importância da entrega desta nova estrutura. "Eu sempre digo, não me canso de repetir, que nós somos prestadores de serviços, prestadores de serviços públicos, de modo que temos que fazê-lo da melhor maneira possível", afirmou Torres Garcia.
Repercussão.
O governador de São Paulo ressaltou, durante a solenidade, que o Estado contribuiu para a inauguração do Fórum. Ele também destacou a importância do Poder Judiciário paulista. "Não é fácil lidar com 17 milhões de processos. É isso que o nosso Tribunal de Justiça tem feito. O Poder Judiciário é o defensor da segurança jurídica e da justiça social e isso é fundamental", afirmou Tarcísio.
Mateus Silva, prefeito de Caraguatatuba, destacou que o novo espaço é mais adequado para a demanda pública. O local, segundo ele, garante mais conforto, dignidade e eficiência no atendimento. "Espaço pensado para atender as demandas atuais e futuras da nossa comarca. O fórum é um dos pilares da vida pública de um município. Investir em estrutura adequada para a Justiça é investir em cidadania", complementou.