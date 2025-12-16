O São José Basket recebe o Caxias na noite desta terça-feira (16), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, no terceiro jogo consecutivo em casa pela edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Depois de atropelar o Brasília e o Rio Claro Basquete, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, tem a chance de fazer a ‘trinca’. São quatro jogos seguidos no Caldeirão, sendo que no dia 19 ainda recebe o Mogi Basquete.