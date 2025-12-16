O São José Basket recebe o Caxias na noite desta terça-feira (16), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, no terceiro jogo consecutivo em casa pela edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Depois de atropelar o Brasília e o Rio Claro Basquete, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, tem a chance de fazer a ‘trinca’. São quatro jogos seguidos no Caldeirão, sendo que no dia 19 ainda recebe o Mogi Basquete.
Neste momento, o São José está em oitavo lugar, com nove vitórias e cinco derrotas, dentro da zona de classificação para o Super 8, que acontece ao final do primeiro turno. Mas, se engatar uma sequência de vitórias, poderá ainda chegar ao sexto lugar, passando Mogi e Corinthians.
Aliás, o Caxias, adversário de logo mais, vem de derrota fora de casa para os corintianos e precisam reagir. No momento, o time da Serra Gaúcha está em 13º lugar, com seis vitórias e sete derrotas no torneio nacional.
"O Caxias tem uma equipe experiente, com jogadores rodados e que joga muito bem no perímetro, precisamos estar muito ligados nisso em nossa defesa e temos que conseguir correr bem a quadra, que é algo que fizemos bem nesses últimos jogos. Principalmente por jogarmos contra uma equipe um pouco mais velha, temos que conseguir os rebotes e tirar proveito dos contra-ataques", disse o treinador joseense.
Os ingressos para a partida de logo mais podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menores de 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Uma novidade para essa temporada é a venda das cadeiras de quadra, que serão comercializadas a preço único de R$ 40.