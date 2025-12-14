15 de dezembro de 2025
SUPERLIGA

Viapol São José perde por 3 a 0 em Minas e segue em penúltimo

Por Marcos Eduardo Carvalho | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube
O Viapol São José Vôlei perdeu mais uma na Superliga Nacional masculina, edição 2025/2026. Desta vez, foi um 3 a 0, novamente fora de casa, para o Minas Tênis Clube, na Arena UniBh, na tarde deste domingo (14). As parciais da partida foram 25/22, 15/23 e 25 /12.

Com esse resultado, o time joseense, sob comando do técnico Flávio Tavares, continua em penúltimo lugar, com duas vitórias e oito derrotas. E viram os mineiros se distanciarem, com quatro vitórias e cinco derrotas, em nono lugar.

Agora, o São José volta a jogar apenas no sábado (20), quando recebe o Sesi, às 21h, na Arena Farma Conde, pela 11º rodada.

Neste domingo, os joseenses tentaram fazer um primeiro set equilibrado e até conseguiram. Mas, o Minas foi mais eficiente e fechou em 25 a 22.

No segundo set, o jogo ficou ainda mais equilibrado e o São José ficou perto de vencer o período. Mas, o time da casa de novo se aproveitou dos detalhes e fez 25 a 23, abrindo 2 a 0.

Por fim, no terceiro set do jogo, os joseenses não conseguiram nem assustar os mineiros, que fizeram 25 a 12 e fecharam o jogo em 3 a 0.

