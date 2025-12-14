O Viapol São José Vôlei perdeu mais uma na Superliga Nacional masculina, edição 2025/2026. Desta vez, foi um 3 a 0, novamente fora de casa, para o Minas Tênis Clube, na Arena UniBh, na tarde deste domingo (14). As parciais da partida foram 25/22, 15/23 e 25 /12.

Com esse resultado, o time joseense, sob comando do técnico Flávio Tavares, continua em penúltimo lugar, com duas vitórias e oito derrotas. E viram os mineiros se distanciarem, com quatro vitórias e cinco derrotas, em nono lugar.